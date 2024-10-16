Старт отопительного сезона обернулся крахом в районе Приморья

Пожар в котельной пгт Преображение в Лазовском округе оставил людей без тепла сразу после начала отопительного сезона, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
В Лазовском округе тепло начали давать 15 октября. Из 5 котельных пгт Преображение в одной встали котлы из-за возгорания. Более 30 многоквартирных домов и три социальных объекта лишились теплоснабжения.
Сейчас на месте работают сотрудники аварийной службы. Надзорное ведомство проверит, как на котельной соблюдались правила пожарной безопасности и эксплуатации оборудования. Восстановление прав граждан также проконтролируют.
Прокуратура проследит, чтоб виновников ситуации привлекли к ответственности.