В Челябинской области осудили водителя, по вине которого погиб младенец

В Челябинской области Агаповский районный суд вынес приговор водителю, из-за которого в ноябре 2023 года погибла 5-месячная девочка и пострадали две пассажирки. Прокурор добился отмены решения суда о прекращении уголовного дела несмотря на примирение сторон, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Южноуральца обвинили в преступлении по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».
Суд установил, что днем 23 ноября 2023 года мужчина ехал в направлении Магнитогорска за рулем «Лады 2107», не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым фургоном. В результате ДТП 5-месячная девочка погибла на месте, а две пассажирки получили серьезные травмы.
В июне 2024 года суд постановил прекратить уголовное дело в отношении водителя. Осужденный и потерпевшие оказались родственниками и достигли примирения. Однако прокуратура оспорила это решение и добилась его отмены, поскольку оно исключало возможность назначения основного и дополнительного наказания.
«Приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Осужденного отправили в исправительный центр для отбывания наказания.