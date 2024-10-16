В Челябинской области осудили водителя, по вине которого погиб младенец

Суд установил, что днем 23 ноября 2023 года мужчина ехал в направлении Магнитогорска за рулем «Лады 2107», не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым фургоном. В результате ДТП 5-месячная девочка погибла на месте, а две пассажирки получили серьезные травмы.