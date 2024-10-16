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Суд продлил арест бывшего главы Тукаевского района на два месяца

Под стражей Фаил Камаев останется до 18 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах суд продлил меру пресечения бывшему главе Тукаевского района Татарстана Фаилу Камаеву на два месяца. Он останется в СИЗО минимум до 18 декабря.

Сам же Фаил Камаев и его адвокат просили смягчить меру пресечения, отправив его под домашний арест. Экс-глава района уверял, что сбегать не собирается и готов сотрудничать со следствием. Камаев подчеркнул, что уже не занимает руководящий пост и не сможет ни на кого повлиять.

Напомним, чиновник задержан в апреле текущего года. Его подозревают в получении взятки стройматериалами.