Суд продлил арест бывшего главы Тукаевского района на два месяца

В Набережных Челнах суд продлил меру пресечения бывшему главе Тукаевского района Татарстана Фаилу Камаеву на два месяца. Он останется в СИЗО минимум до 18 декабря.
Сам же Фаил Камаев и его адвокат просили смягчить меру пресечения, отправив его под домашний арест. Экс-глава района уверял, что сбегать не собирается и готов сотрудничать со следствием. Камаев подчеркнул, что уже не занимает руководящий пост и не сможет ни на кого повлиять.
Напомним, чиновник задержан в апреле текущего года. Его подозревают в получении взятки стройматериалами.