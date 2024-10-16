Суд продлил арест бывшего главы Тукаевского района на два месяца

Сам же Фаил Камаев и его адвокат просили смягчить меру пресечения, отправив его под домашний арест. Экс-глава района уверял, что сбегать не собирается и готов сотрудничать со следствием. Камаев подчеркнул, что уже не занимает руководящий пост и не сможет ни на кого повлиять.