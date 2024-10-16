Мать студентки из Иркутска, выжившей после камнепада в горах Алтая: «У дочери ушибы лица и порвана губа»

Страшная трагедия произошла в горах Алтая днем 14 октября. Компания из 12 туристов во время похода попала под камнепад. К сожалению, не выжила самая юная участница путешествия — 18-летняя студентка из Бердска, что в Новосибирской области. Также пострадали 23-летняя жительница Иркутска и 21-летний парень из Перми. К вечеру 15 октября группу и тело девушки эвакуировали. Сейчас травмированные студенты находятся в больнице. Региональный Следком завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности — в материале КП-Иркутск.
СЛОЖНОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ БЫЛА НЕВЫСОКОЙ.
Кто был организатором похода? Следователям этот момент еще предстоит выяснить. Известно, что в туристическую группу входили в основном студенты Новосибирского государственного университета. Сложность путешествия была невысокой — вторая категория (проходят по хорошо нахоженным тропам, но могут включать короткие участки сложных троп. Доступны всем желающим независимо от уровня физической подготовки — прим. Ред.). Да и поход был по всем правилам зарегистрирован в региональном МЧС.
Стартовали студенты от устья реки Кысхыштубег Улаганского района 13 октября. Приключение по перевалам должно было закончиться 20 октября. Однако уже в обед 14 числа произошло несчастье. Камни обрушились на молодежь на горном хребте «Курайский» в десяти 10 км от села Акташ. На месте от полученных повреждений скончалась 18-летняя девушка. Еще двое туристов получили травмы различной степени тяжести.
«ЗАНИМАЕТСЯ ПОХОДАМИ ОКОЛО ГОДА».
После трагедии группа разделилась. Одни остались с погибшей девушкой и травмированным парнем из Перми, который повредил ногу и не мог передвигаться. Другие вместе с пострадавшей студенткой из Иркутска выдвинулись в сторону спуска.
— Вечером 14 октября спасателям удалось эвакуировать иркутянку, она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу специалистам МЧС России. Ее доставили в больницу, — рассказали в региональном МЧС.
КП-Иркутск удалось связаться с мамой студентки из Иркутска.
— Влада пока находится в больнице на Алтае. У нее множественные ушибы в области лица, разорвана губа и сотрясение головного мозга. Но вскоре дочь и молодого человека перевезут в больницу Новосибирска, — рассказала сибирячка. Сейчас мама Влады планирует поездку к дочери.
Также подробностями о пострадавшей туристке поделился ее бывший муж Владислав Резников.
— Влада занимается походами около года. Летом ходила на Кавказ. Большего об этом я не знаю, если честно. А из Иркутска в Новосибирск переехала пять лет назад. Сейчас она учится на четвертом курсе в Институте медицины и психологии им. Зельмана при Новосибирском госуниверситете, — рассказал экс-супруг Влады.
15 октября на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России — девять человек и две спецмашины. К вечеру того же дня все были спасены. Тело погибшей девушки отправили на судмедэкспертизу.