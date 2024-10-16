Мать студентки из Иркутска, выжившей после камнепада в горах Алтая: «У дочери ушибы лица и порвана губа»

— Влада занимается походами около года. Летом ходила на Кавказ. Большего об этом я не знаю, если честно. А из Иркутска в Новосибирск переехала пять лет назад. Сейчас она учится на четвертом курсе в Институте медицины и психологии им. Зельмана при Новосибирском госуниверситете, — рассказал экс-супруг Влады.