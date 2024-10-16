Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась

«Специалисты компании Heli Everest успешно завершили эвакуацию пяти тел погибших 6 октября альпинистов со склона горы Дхаулагири 7000 метров в базовый лагерь 4650 метров. Все спасатели также спустились в базовый лагерь. Высотная миссия завершена, сейчас продолжается работа по доставке тел в Катманду», — сообщили РИА Новости в федерации, ссылаясь на слова руководителя компании Heli Everest Таши Лакра Шерпа.
По словам собеседника агентства, эвакуация тел альпинистов — уникальная по своей сложности спасательная операция, все сделано быстро и филигранно, никто из спасателей не пострадал.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. В посольстве России в Непале ранее сообщили РИА Новости, что сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших с горы, ожидается, что погода улучшится 16 октября.
Дхаулагири (8167 метров, «Белая гора») — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.