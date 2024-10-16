Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась

Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. В посольстве России в Непале ранее сообщили РИА Новости, что сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших с горы, ожидается, что погода улучшится 16 октября.