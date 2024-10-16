Два грузовика перекрыли шоссе после ДТП возле аэропорта Перми

Днём 15 октября в пермских телеграм-каналах были опубликованы видео и фотографии с дорожным происшествием. Как сообщали очевидцы, два грузовых автомобиля столкнулись на шоссе Космонавтов недалеко от аэропорта Большое Савино. По словам водителей, после аварии свободной осталась только одна полоса шоссе.