Два грузовика перекрыли шоссе после ДТП возле аэропорта Перми

Авария с грузовиками привела к перекрытию шоссе Космонавтов возле аэропорта Перми.
Днём 15 октября в пермских телеграм-каналах были опубликованы видео и фотографии с дорожным происшествием. Как сообщали очевидцы, два грузовых автомобиля столкнулись на шоссе Космонавтов недалеко от аэропорта Большое Савино. По словам водителей, после аварии свободной осталась только одна полоса шоссе.
На кадрах с места аварии было видно, как легковые автомобили пытаются маневрировать между пострадавшим в аварии транспортом. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Госавтоинспекции региона. Правоохранители подтвердили факт ДТП и рассказали его подробности. Авария случилась около 15:20.
«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля ФАВ, в районе д. 322 б по Шоссе Космонавтов, при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ, который двигался по Шоссе в направление аэропорта», — сообщили perm.aif.ru в ГАИ Пермского края.
В полиции уточнили, что в аварии никто не пострадал. От удара грузовики получили механические повреждения. Сейчас сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.