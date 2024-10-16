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Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске

В Минске три автомобиля столкнулись на МКАД.

Источник: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 15 октября примерно в 19.10 в районе 41-го километра внешнего кольца МКАД случилось столкновение машин Volkswagen и BMW. Сказано, что водители указанных автомобилей не обозначили место дорожно-транспортного происшествия из-за чего в стоящий BMW врезалась Toyota.

В ГАИ рассказали, что от удара BMW по инерции выехал за пределы проезжей части. Сообщается, что в результате ДТП пострадал 58-летний пассажир, находившийся в автомобиле BMW. Он доставлен в больницу.