Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 15 октября примерно в 19.10 в районе 41-го километра внешнего кольца МКАД случилось столкновение машин Volkswagen и BMW. Сказано, что водители указанных автомобилей не обозначили место дорожно-транспортного происшествия из-за чего в стоящий BMW врезалась Toyota.
В ГАИ рассказали, что от удара BMW по инерции выехал за пределы проезжей части. Сообщается, что в результате ДТП пострадал 58-летний пассажир, находившийся в автомобиле BMW. Он доставлен в больницу.