В Иглино сгорел частный дом

— Не курите в постели. Не оставляйте топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь, без присмотра. Установите в жилье пожарный извещатель. Прибор звуком оповестит об опасности. При пожаре звоните по номеру 101, — заявили в экстренной службе.