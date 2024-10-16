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В Иглино сгорел частный дом

В Башкирии пожар уничтожил бревенчатый дом.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 16 октября, в Иглинском районе Башкирии произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент случился на улице Суворова в селе Иглино, здесь загорелся бревенчатый дом размером 10×12 метров. Горение ликвидировали пожарные МЧС, к тушению было привлечено 13 человек и пять единиц техники.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Расследование происшествия проводит дознаватель МЧС.

— Не курите в постели. Не оставляйте топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь, без присмотра. Установите в жилье пожарный извещатель. Прибор звуком оповестит об опасности. При пожаре звоните по номеру 101, — заявили в экстренной службе.

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