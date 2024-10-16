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В Ростовской области во время пожара во флигеле погиб инвалид

В Неклиновском районе произошел пожар во флигеле, есть погибший.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе во время пожара погиб инвалид. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла в ночь на 16 октября в селе Малая Неклиновка.

По предварительной информации ведомства, на улице Заречной загорелся флигель. На момент прибытия пожарных пламенем было охвачено все помещение, и обрушилась кровля. Огонь удалось потушить на площади 16 квадратных метров.

— При тушении было обнаружено тело 48-летнего мужчины. Он не мог передвигаться самостоятельно, — уточнили в ведомстве.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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