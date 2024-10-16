В Ростовской области во время пожара во флигеле погиб инвалид

В Неклиновском районе во время пожара погиб инвалид. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла в ночь на 16 октября в селе Малая Неклиновка.
По предварительной информации ведомства, на улице Заречной загорелся флигель. На момент прибытия пожарных пламенем было охвачено все помещение, и обрушилась кровля. Огонь удалось потушить на площади 16 квадратных метров.
— При тушении было обнаружено тело 48-летнего мужчины. Он не мог передвигаться самостоятельно, — уточнили в ведомстве.
Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.