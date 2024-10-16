В Екатеринбурге судят члена банды инсценировщиков ДТП

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с июня 2021 по ноябрь 2023 года участники преступной группы, имея специальные познания в ремонте автомобилей и оформлении выплат, похитили у страховых компаний около 2 млн рублей. Члены банды умышленно повреждали машины, создавая видимость ДТП. После инсценировки они обращались в ГИБДД для оформления «аварий» и получения документов, которые затем передавали в страховые для начисления выплат.