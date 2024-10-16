Столкнулись два грузовика: смертельное ДТП произошло в Карагандинской области

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
«Страшное ДТП на трассе Караганда — Астана», — указывается в подписи к опубликованным кадрам.
В ДП Карагандинской области сообщили, что 15 октября в 14:30 на автодороге Астана — Караганда возле села Батпак произошло ДТП с участием двух грузовых автомашин.
В результате аварии водитель одной из фур скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются. В ДП Карагандинской области напомнили водителям о необходимости быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.