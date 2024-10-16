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Столкнулись два грузовика: смертельное ДТП произошло в Карагандинской области

На автодороге Астана — Караганда возле села Батпак произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии один из водителей погиб на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Источник: instagram.com/dorogi_karagandy

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

«Страшное ДТП на трассе Караганда — Астана», — указывается в подписи к опубликованным кадрам.

В ДП Карагандинской области сообщили, что 15 октября в 14:30 на автодороге Астана — Караганда возле села Батпак произошло ДТП с участием двух грузовых автомашин.

В результате аварии водитель одной из фур скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются. В ДП Карагандинской области напомнили водителям о необходимости быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.