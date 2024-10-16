Минчанин забрался на капот чужого авто, пытаясь впечатлить девушку

Удалось установить, что мужчина вместе со своей знакомой после совместного распития алкогольных напитков пошли на ночную прогулку. Мужчина, выйдя из подъезда, решил впечатлить свою девушку и залез на капот автомобиля Geely Coolray, которая была припаркована во дворе.