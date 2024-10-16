В Волгограде 22-летний электровелосипедист погиб под колесами грузовика

Во вторник, 15 октября, около 16.15 грузовик «Рено» ехал по ул. Землячки со стороны ул. Исторической в направлении ул. Космонавтов. За рулем находился 50-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Напротив дома № 58 на ул. 8-й Воздушной Армии самосвал наехал на электровелосипед, 22-летний водитель двухколесного транспорта оказался под колесами грузовика, он скончался на месте аварии.
Водитель грузовика попытался скрыться с места ДТП, но его личность и местонахождение установили сотрудники Госавтоинспекции. Его доставили в подразделение полиции.
На месте работали следственно-оперативная группа, наряды Госавтоинспекции.