В Волгограде 22-летний электровелосипедист погиб под колесами грузовика

Во вторник, 15 октября, около 16.15 грузовик «Рено» ехал по ул. Землячки со стороны ул. Исторической в направлении ул. Космонавтов. За рулем находился 50-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.