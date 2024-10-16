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У Василия Ливанова обнаружили рак

У легенды советского «Шерлока» нашли злокачественную опухоль, которую в таком возрасте удалять опасно.

Источник: РИА "Новости"

По данным SHOT, новообразование показало МРТ во время комплексного обследования 89-летнего артиста. Позже подтвердилось, что у Василия Борисовича опухоль в области малого таза. Болезнь в данный момент не прогрессирует и жизни актёра не угрожает — ему достаточно будет наблюдаться у онколога раз в год.

Вчера Ливанова выписали из больницы, где он находился с 29 сентября. После перенесённого инсульта у актёра есть небольшое нарушение речи и парализована часть лица, но это можно исправить с помощью реабилитации.

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