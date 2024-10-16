У Василия Ливанова обнаружили рак

По данным SHOT, новообразование показало МРТ во время комплексного обследования 89-летнего артиста. Позже подтвердилось, что у Василия Борисовича опухоль в области малого таза. Болезнь в данный момент не прогрессирует и жизни актёра не угрожает — ему достаточно будет наблюдаться у онколога раз в год.