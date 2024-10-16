В Воронеже сгорела двухэтажная постройка

Также 15 октября в 19.16 крупный пожар начался в селе 2-е Никольское Воробьевского района. Там загорелся ангар для хранения сельскохозяйственной техники 15×60 м. Огонь тушили восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. С пламенем справились в 19.33. В результате пожара были сильно повреждены котельная по всей площади и дровяной котел. Во время этого ЧП никто не пострадал.