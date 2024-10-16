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В Воронеже сгорела двухэтажная постройка

Вечером 15 октября пожар случился в Железнодорожном районе.

Во вторник, 15 октября, около пяти часов вечера в Железнодорожном районе на улице Кузнечной случился пожар. Загорелась двухэтажная постройка во дворе жилого дома.

Сотрудников МЧС вызвали в 17.05. Тушили огонь 20 сотрудников спасательного ведомства, приехавшие на место ЧП на пяти пожарных машинах. Пламя ликвидировали в 18.20. Постройка выгорела изнутри. Пострадавших на пожаре не было.

Также 15 октября в 19.16 крупный пожар начался в селе 2-е Никольское Воробьевского района. Там загорелся ангар для хранения сельскохозяйственной техники 15×60 м. Огонь тушили восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. С пламенем справились в 19.33. В результате пожара были сильно повреждены котельная по всей площади и дровяной котел. Во время этого ЧП никто не пострадал.

МЧС
пожары