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ГИБДД: в Краснодаре мотоциклист погиб после столкновения с трамваем

В краевой столице 16 октября произошла авария.

По данным правоохранителей, погиб один человек.

В телеграм-канале кубанской полиции сообщили, что происшествие случилось поздней ночью, в 01.25. Из материалов дела следует, что 36-летний водитель мотоцикла «Дукати» двигался на большой скорости со стороны улицы Кубанской Набережной в сторону улицы Красной. Так, он проехал перекресток, проигнорировав знак «Движение без остановки запрещено», и столкнулся с трамваем, подчеркнули в ведомстве.

В результате аварии байкер погиб на месте до приезда медиков. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.