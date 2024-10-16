ГИБДД: в Краснодаре мотоциклист погиб после столкновения с трамваем

В телеграм-канале кубанской полиции сообщили, что происшествие случилось поздней ночью, в 01.25. Из материалов дела следует, что 36-летний водитель мотоцикла «Дукати» двигался на большой скорости со стороны улицы Кубанской Набережной в сторону улицы Красной. Так, он проехал перекресток, проигнорировав знак «Движение без остановки запрещено», и столкнулся с трамваем, подчеркнули в ведомстве.