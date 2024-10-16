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В Сочи водитель иномарки сбил четырехлетнюю девочку

В Сочи водитель иномарки сбил четырехлетнюю девочку, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

Источник: УГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 15 октября в 12 часов на улице Вознесенской.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «ОМОДА» сбил девочку-пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в ночном ДТП в Новороссийске пострадал мотоциклист и пассажирка. Авария случилась в 00:15 15 октября на пересечении ул. Снайпера Рубахо и пр. Ленина. По предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла «Эндуро», ехавший в сторону улицы Черняховского, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «БМВ» под управлением водителя 23-летнего водителя.