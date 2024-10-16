В Сочи водитель иномарки сбил четырехлетнюю девочку

Ранее мы сообщали, что в ночном ДТП в Новороссийске пострадал мотоциклист и пассажирка. Авария случилась в 00:15 15 октября на пересечении ул. Снайпера Рубахо и пр. Ленина. По предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла «Эндуро», ехавший в сторону улицы Черняховского, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «БМВ» под управлением водителя 23-летнего водителя.