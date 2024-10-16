39-летний уфимец угрожал убийством своей жене

В столице Башкирии пьяное застолье супругов закончилось скандалом и угрозами расправы со стороны мужчины.
Напившись, уфимец из-за бытового конфликта стал избивать жену. Горожанка решила спрятаться с комнате. Агрессор схватил нож и попытался открыть дверь, урожая убить ее.
Шум услышала соседка и стала стучаться в дверь. Это помогло отвлечь нападавшего, женщина смогла покинуть квартиру и позвонить в полицию.
По данным пресс-службы МВД Башкирии, стражи порядка задержали 39-летнего горожанина, свою вину в угрозе убийством он признал.