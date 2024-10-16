В Ростове погибла пенсионерка, упав с Ворошиловского моста.

Происшествие случилось 15 октября.
Городские спасатели достали из реки Дон тело пожилой женщины. В донском ГУ МЧС сообщили, что личность женщины устанавливается.
Напомним, в Ростове 4 октября погиб электрогазосварщик завода «Ростсельмаш». Трагедия произошла в одном из цехов, расположенных на проспекте Сельмаш.
По предварительным данным, 55-летний мужчина работал на высоте, когда произошел несчастный случай. Он сорвался вниз и, к сожалению, не смог выжить, получив серьезные травмы.
В Шахтах 43-летний мужчина погиб, сорвавшись с крыши здания центра искусств. ЧП случилось 14 октября на улице Пролетарская, 135.
Несмотря на дождливую погоду и сильный ветер, мужчина решил подняться на крышу. Однако он поскользнулся и упал с высоты третьего этажа, разбившись насмерть.