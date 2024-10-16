Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ возобновил удары по Бейруту после шестидневного перерыва

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по подземному складу ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. В предыдущий раз ЦАХАЛ заявлял об атаках на Бейрут 10 октября.

Источник: Reuters

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по складу со стратегическим оружием, принадлежащим террористической организации “Хезболла”. Он расположен в районе Дахия, ключевом оплоте “Хезболлы” в Бейруте», — сообщила израильская армия в Telegram.

Всего, как заявляет ЦАХАЛ, армия Израиля нанесла удары по 140 объектам ливанского движения. В их числе — склады оружия, пусковые установки и другая «террористическая инфраструктура».

«Хезболла» заявила о четырех ракетных ударах по северу Израиля, передает «Аль-Джазира». Как утверждает движение, атакованы были позиции израильской артиллерии. ЦАХАЛ сообщал, что со стороны Ливана было выпущено 50 снарядов.

23 сентября Израиль объявил о начале операции «Стрелы севера» на территории Ливана. 1 октября ЦАХАЛ начал наступательную операцию на юге страны. Целью операции названо устранение угрозы со стороны «Хезболлы» для безопасного возвращения 60 тыс. эвакуированных израильтян в приграничные населенные пункты на севере.