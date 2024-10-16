ЦАХАЛ возобновил удары по Бейруту после шестидневного перерыва

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по складу со стратегическим оружием, принадлежащим террористической организации “Хезболла”. Он расположен в районе Дахия, ключевом оплоте “Хезболлы” в Бейруте», — сообщила израильская армия в Telegram.
Всего, как заявляет ЦАХАЛ, армия Израиля нанесла удары по 140 объектам ливанского движения. В их числе — склады оружия, пусковые установки и другая «террористическая инфраструктура».
«Хезболла» заявила о четырех ракетных ударах по северу Израиля, передает «Аль-Джазира». Как утверждает движение, атакованы были позиции израильской артиллерии. ЦАХАЛ сообщал, что со стороны Ливана было выпущено 50 снарядов.
23 сентября Израиль объявил о начале операции «Стрелы севера» на территории Ливана. 1 октября ЦАХАЛ начал наступательную операцию на юге страны. Целью операции названо устранение угрозы со стороны «Хезболлы» для безопасного возвращения 60 тыс. эвакуированных израильтян в приграничные населенные пункты на севере.