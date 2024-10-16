ЦАХАЛ возобновил удары по Бейруту после шестидневного перерыва

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по складу со стратегическим оружием, принадлежащим террористической организации “Хезболла”. Он расположен в районе Дахия, ключевом оплоте “Хезболлы” в Бейруте», — сообщила израильская армия в Telegram.