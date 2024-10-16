В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве полуторамесячного младенца

Сообщение об обнаружении тела ребенка с признаками криминальной смерти в квартире дома по улице Инженерной поступило в полицию в ночь на 16 октября. Следователи и криминалисты выезжали на место происшествия, провели осмотр, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы.
В квартире зарегистрированы мать и отец погибшего ребенка, а также его бабушка и дедушка. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, позвонивший в отдел полиции сообщил, что в одной из коммунальных квартир кто-то убивает ребенка. На вызов выехало несколько нарядов полиции, медикам спасти его не удалось. «Дед ранее неоднократно судимый. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — рассказал полковник Горелых.
Розыском подозреваемого занималось порядка 150 сотрудников полиции Екатеринбурга. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
В начале недели жительнице Первоуральска следственным отделом СУ СК по городу предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). Родители 13-летней девочки ушли на работу, в квартире помимо нее находилась 20-летняя знакомая семьи — они поссорились, и обвиняемая нанесла девочке ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, фигурантка подожгла квартиру.