В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве полуторамесячного младенца

В квартире зарегистрированы мать и отец погибшего ребенка, а также его бабушка и дедушка. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, позвонивший в отдел полиции сообщил, что в одной из коммунальных квартир кто-то убивает ребенка. На вызов выехало несколько нарядов полиции, медикам спасти его не удалось. «Дед ранее неоднократно судимый. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — рассказал полковник Горелых.