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В Минске водитель Peugeot сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу

Водитель Peugeot сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за авто на Гамарника в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель Peugeot сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, во вторник, 14 октября, около 14.50 40-летний водитель Peugeot ехал по улице Гамарника. Вблизи дома № 37/1, расположенного по указанной улице, водитель сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованной машины. В ведомстве сказали, что ребенок был доставлен в больницу для обследования.

Водитель Peugeot сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за авто на Гамарника в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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А еще мы писали, что в Беларуси суд оштрафовал крупную торговую сеть из-за завышения цен на хлеб.