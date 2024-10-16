В Минске водитель Peugeot сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, во вторник, 14 октября, около 14.50 40-летний водитель Peugeot ехал по улице Гамарника. Вблизи дома № 37/1, расположенного по указанной улице, водитель сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованной машины. В ведомстве сказали, что ребенок был доставлен в больницу для обследования.
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