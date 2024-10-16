Самарец проигрался на ставках и решил ограбить банк

Житель Самары хотел разбогатеть и стал делать ставки. План не сработал, и мужчина погряз в долгах. Чтобы расплатиться по ним, он решил ограбить банк. Его поймали и признали виновным в разбое.
— Суд также обязал компенсировать моральный вред сотруднице, которая находилась в момент нападения в отделении банка, — сообщила пресс-служба ФССП Самарской области.
С должника взыскали исполнительский сбор. Также приставы арестовали деньги, которые он хранил на счетах в банках. Все это позволило компенсировать банковской работнице полученный вред.