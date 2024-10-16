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За серию мошенничеств в Волгоградской области мужчина получил 7 лет колонии

Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего уроженца Новосибирска Евгения Кима. Его признали виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Установлено, что мужчина звонил жителям Жирновского и Старополтавского районов Волгоградской области под видом правоохранителя и говорил, что их родные попали в ДТП. Якобы для помощи пострадавшим злоумышленник требовал у граждан деньги. Таким образом он похитил у 16 человек более 1 млн 350 тыс. рублей.

Как сообщили в волгоградской прокуратуре, свою вину фигурант уголовного дела полностью признал.

Суд приговорил мужчину к 7 годам исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.