За серию мошенничеств в Волгоградской области мужчина получил 7 лет колонии

Установлено, что мужчина звонил жителям Жирновского и Старополтавского районов Волгоградской области под видом правоохранителя и говорил, что их родные попали в ДТП. Якобы для помощи пострадавшим злоумышленник требовал у граждан деньги. Таким образом он похитил у 16 человек более 1 млн 350 тыс. рублей.