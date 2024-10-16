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Телефонному аферисту дали 7 лет тюрьмы за обман 16 волгоградцев

Под Волгоградом судили мошенника, обманувшего пенсионеров на 1,3 млн.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области судили 43-летнего телефонного афериста из Новосибирска, который обманул 16 человек на крупную сумму. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, Евгений Ким звонил жителям Старополтавского и Жирновского районов.

— Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что их родственники попали в ДТП. Якобы для помощи пострадавшим в аварии преступник требовал деньги, — уточнили в надзорном ведомстве.

Всего мужчина похитил 1,3 миллиона рублей. После поимки он полностью признал свою вину. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.