Телефонному аферисту дали 7 лет тюрьмы за обман 16 волгоградцев

В Волгоградской области судили 43-летнего телефонного афериста из Новосибирска, который обманул 16 человек на крупную сумму. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, Евгений Ким звонил жителям Старополтавского и Жирновского районов.