«Завернули в газету и положили в носок»: ритуал для привлечения денег обернулся их потерей для пенсионерки из Иркутска

Сейчас «гадалок» ищут полицейские. Одной из них на вид около 30−35 лет, смуглый цвет лица, а рост до 175 сантиметров. В день кражи она была одета в белые куртку, шапку и штаны. На ногах были черные ботинки с белыми шнурками. Ее помощница выглядит по моложе на 20−25 лет, смуглая, а ростом 160−165 сантиметров. Одежда у соучастницы неприметная темная куртка и черные джинсы с кроссовками.