«Завернули в газету и положили в носок»: ритуал для привлечения денег обернулся их потерей для пенсионерки из Иркутска

В Иркутске у 80-летней пенсионерки при не совсем типичных обстоятельствах украли более 50 тысяч рублей. Две так называемые колдуньи подошли к ней возле банкомата и убедили, что хранить деньги на счете не безопасно. Пойдя на поводу у женщин сибирячка сняла накопления и вместе с мошенниками отправилась домой для проведения «ритуала» на привлечение денег.
— Находясь в помещении, заявительница передала им 54 тысячи рублей. «Колдуньи» завернули накопления в газету и положили их в носок, после чего попросили пенсионерку все убрать под подушку. Развернув сверток, денег она не обнаружила, — пояснили в ведомстве.
Сейчас «гадалок» ищут полицейские. Одной из них на вид около 30−35 лет, смуглый цвет лица, а рост до 175 сантиметров. В день кражи она была одета в белые куртку, шапку и штаны. На ногах были черные ботинки с белыми шнурками. Ее помощница выглядит по моложе на 20−25 лет, смуглая, а ростом 160−165 сантиметров. Одежда у соучастницы неприметная темная куртка и черные джинсы с кроссовками.