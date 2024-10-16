Из дома вынесли почти все вещи, в рационе оставили гречку и брокколи: как живет парень из Иркутска с аллергией на все

В итоге появился свист в легких, мимо проходящее животное становилось угрозой для жизни — ребенок начинал сильно кашлять. Каждый раз приходилось ездить за помощью к врачам, дважды мальчика привезли в больницу в состоянии анафилактического шока. Сходить в гости к друзьям он не мог, так как было слишком много раздражителей. В первом классе он грыз ручку, в организм попало немного пасты. Начался приступ, но к счастью, вовремя успели обратиться за помощью.