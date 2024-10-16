Из дома вынесли почти все вещи, в рационе оставили гречку и брокколи: как живет парень из Иркутска с аллергией на все

Постоянные приступы из-за «бронхиальной астмы» и жуткая аллергия на … все! С такой проблемой столкнулся двухлетний Лев из Иркутска еще в начале 2000-х годов. Постоянные обследования, походы в больницу, выбор лучшего врача. Все это стало большим испытанием для семьи ребенка.
— Аллергия на пыль, клеща, плесневые грибы, котов, собак, коней, цветение, почти все продукты, — рассказывает мама мальчика Александра Владимировна. — Пока мы лечились, муж вынес из дома почти все вещи. Пришлось создать для ребенка гипоаллергенный быт. Никаких ковров, мягких игрушек, и так далее. Без опаски Лева ел только гречку, брокколи, цветную капусту и кролика. Достать его, кстати, было сложно, но мы искали — подключали всех знакомых, ходили по рынкам.
Только в пять лет Лев начал есть говядину, когда пошел в школу — свинину. А вкуса конфет он до сих пор не знает, несмотря на то, что ему 22 года. Откуда взялась такая ужасная болезнь? Оказалось, что многое он собрал от родственников. У кого-то была астма, у кого-то непереносимость пыли, ягод.
В итоге появился свист в легких, мимо проходящее животное становилось угрозой для жизни — ребенок начинал сильно кашлять. Каждый раз приходилось ездить за помощью к врачам, дважды мальчика привезли в больницу в состоянии анафилактического шока. Сходить в гости к друзьям он не мог, так как было слишком много раздражителей. В первом классе он грыз ручку, в организм попало немного пасты. Начался приступ, но к счастью, вовремя успели обратиться за помощью.
Лев проходил лечение в Ивано-Матренинской детской клинической больнице, там врач и подобрала ему системную терапию, которая минимизировала проявление болезни. Конечно, полностью вылечить аллергию нельзя, но уменьшить негативные последствия — возможно.
Лечение удалось! Сейчас Лев уже далеко не мальчик, недавно ему исполнилось 22 года. Он может пить какао, есть черный шоколад, иногда позволяет себе яблоки. А еще дома у родителей есть … собака! Добрый корги по имени Джой. Лев хоть давно живет отдельно, но часто приезжает к семье, никакой негативной реакции на животное нет.
Из-за болезни мальчику пришлось быстро повзрослеть, уже в 12 лет он сам ставил себе уколы. В 17 лет принял непростое решение и переехал учиться за тысячи километров от дома. Сейчас уже окончил Московский авиационный институт, поступил в магистратуру. Он до сих пор поддерживает связь с врачами из иркутской больницы, часто проходит обследования и продолжает соблюдать диету.