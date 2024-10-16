В Самарской области девушка купила наркотики в интернет-магазине

В городе Сызрань Самарской области местная жительница обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Горожанка предстанет перед судом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Женщина, допрошенная в качестве подозреваемой, пояснила следователю, что приобрела запрещенные вещества через интернет-магазин в одном из мессенджеров для дальнейшего сбыта путем организации закладок на территории города, — отметили в ведомстве.
Подозреваемая успела расфасовать товар и сделать несколько тайников. Правоохранители задержали горожанку. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд.