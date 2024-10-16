Житель Кунгура обвиняется в совершении 21 преступления

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчине предъявлено обвинение в совершении грабежа, девяти краж, 10 мелких хищений, а также покушения на совершение кражи.
«Все противоправные деяния мужчина совершил в городских супермаркетах с июня по июль текущего года. Общая сумма причиненного ущерба составила более 56 тысяч рублей», — уточняют в полиции.
Находясь в сетевых магазинах Кунгура, обвиняемый, минуя кассу, проносил неоплаченный товар под одеждой. Он воровал продукты питания (в основном упаковки сыра и кофе), средства гигиены, алкогольные напитки.
В двух магазинах его заметили сотрудники, мужчина убежал с украденным товаром. В другом магазине он пытался вынести под одеждой восемь флаконов шампуня, но работники его задержали и передали полицейским.