В Красноярском крае отменили оправдательный приговор после смертельной драки

Напомним, трагедия произошла в селе Абакшино в июне 2022 года. 36-летний местный житель заподозрил, что 44-летний приятель украл у него алкоголь и сигареты. Мужчина отправился к обидчику, устроил ему скандал, а затем схватил кочергу и набросился на друга. После этого агрессор начал бить его кулаками по голове. Черепно-мозговые травмы оказались смертельными. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.