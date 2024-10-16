В Красноярском крае отменили оправдательный приговор после смертельной драки

После вмешательства прокуратуры был отменен оправдательный приговор жителю Сухобузимского района, который обвинялся в избиении знакомого до смерти. Присяжные признали его невиновным, однако гособвинитель оспорил их решение. Об этом 16 октября «КП»-Красноярск рассказали в прокуратуре Красноярского края.
Напомним, трагедия произошла в селе Абакшино в июне 2022 года. 36-летний местный житель заподозрил, что 44-летний приятель украл у него алкоголь и сигареты. Мужчина отправился к обидчику, устроил ему скандал, а затем схватил кочергу и набросился на друга. После этого агрессор начал бить его кулаками по голове. Черепно-мозговые травмы оказались смертельными. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.
Виновнику нападения пришлось признаться, что он не хотел убивать товарища, а намеревался его успокоить. Собранные доказательства не оставили у суда сомнений в виновности сельчанина. В итоге мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Ближайшие девять лет осужденный проведет в колонии строгого режима. Кроме этого, с него взыскали полтора миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда семье погибшего.