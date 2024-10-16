Во Владивостоке пострадал подросток из-за возгорания мусоропровода

По мнению сотрудников МЧС Приморского края, возгорание произошло из-за того, что неизвестный, покурив, выбросил непотушенный бычок от сигареты в мусоропровод. Очевидцы вызвали пожарных сразу, как заметили задымление. На место оперативно прибыли специалисты, потушив пожар, охвативший площадь около 20 квадратных метров.