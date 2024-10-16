Во Владивостоке пострадал подросток из-за возгорания мусоропровода

В жилом многоквартирном доме на Луговой во Владивостоке загорелся забитый с первого по девятый этаж мусоропровод. Из-за сильного задымления, надышавшись угарным газом, пострадал подросток, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По мнению сотрудников МЧС Приморского края, возгорание произошло из-за того, что неизвестный, покурив, выбросил непотушенный бычок от сигареты в мусоропровод. Очевидцы вызвали пожарных сразу, как заметили задымление. На место оперативно прибыли специалисты, потушив пожар, охвативший площадь около 20 квадратных метров.
Погибших не было, пострадал 16-летний подросток.
Виновного в возгорании все еще разыскивают, проводится проверка. Также рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности управляющей компании за нарушение требований пожарной безопасности.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что сотрудники МЧС спасли ребенка из пожара, виной которого стала неправильно установленная система теплого пола.