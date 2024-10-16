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«Гадалки» обманули 80-летнюю иркутянку

«Гадалки» обманули 80-летнюю иркутянку на 54 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

. Потом, проводив пожилую женщину до квартиры, гражданки предложили провести ритуал «для привлечения денег». Снятые пенсионеркой накопления завернули в газету, положили в носок и попросили всё убрать под подушку. Когда уже после уходя гражданок потерпевшая развернула свёрток, денег там не было.

Приметы подозреваемых: одной на вид 30−35 лет, лицо смуглое, рост 170−175 сантиметров. Была одета в белые штаны, куртку и шапку, чёрные ботинки с белыми шнурками. Втора гражданка на вид 20−25 лет, лицо смуглое, рост 160−165 сантиметров. Была одета в чёрные джинсы, тёмную куртку и кроссовки.

Тех, кто знает что-либо о личностях подозреваемых, просят позвонить по телефонам: 02 (с мобильного 102), 8 (3952) 21−68−05.