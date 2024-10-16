«Гадалки» обманули 80-летнюю иркутянку

. Потом, проводив пожилую женщину до квартиры, гражданки предложили провести ритуал «для привлечения денег». Снятые пенсионеркой накопления завернули в газету, положили в носок и попросили всё убрать под подушку. Когда уже после уходя гражданок потерпевшая развернула свёрток, денег там не было.