«Гадалки» обманули 80-летнюю иркутянку

. Потом, проводив пожилую женщину до квартиры, гражданки предложили провести ритуал «для привлечения денег». Снятые пенсионеркой накопления завернули в газету, положили в носок и попросили всё убрать под подушку. Когда уже после уходя гражданок потерпевшая развернула свёрток, денег там не было.
Приметы подозреваемых: одной на вид 30−35 лет, лицо смуглое, рост 170−175 сантиметров. Была одета в белые штаны, куртку и шапку, чёрные ботинки с белыми шнурками. Втора гражданка на вид 20−25 лет, лицо смуглое, рост 160−165 сантиметров. Была одета в чёрные джинсы, тёмную куртку и кроссовки.
Тех, кто знает что-либо о личностях подозреваемых, просят позвонить по телефонам: 02 (с мобильного 102),