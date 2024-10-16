В Омске за организацию занятия проституцией будут судить 10 человек

Сеть притонов скрывалась под вывесками массажных салонов.
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что лидером организованной группы стал 36-летний омич. Его соучастниками стали несколько женщин, выполнявших роль администраторов. Для оказания интимных услуг были наняты не менее 26 девушек под видом «мастеров массажа». Всего было выявлено четыре таких салона — на улицах Маяковского/Учебной, Кирова, Степанца и Орджоникидзе.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в марте прошлого года. Уголовное дело будет рассматривать Первомайский районный суд. В отношении одной их женщин-администраторов уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Читайте также: в Омске по решению суда закрыли пансионат «Долголетие».