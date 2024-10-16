В Омске за организацию занятия проституцией будут судить 10 человек

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что лидером организованной группы стал 36-летний омич. Его соучастниками стали несколько женщин, выполнявших роль администраторов. Для оказания интимных услуг были наняты не менее 26 девушек под видом «мастеров массажа». Всего было выявлено четыре таких салона — на улицах Маяковского/Учебной, Кирова, Степанца и Орджоникидзе.