Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С администрации Тольятти взыскали миллион рублей за гибель пенсионера

Суд взыскал с администрации Тольятти компенсацию материального ущерба и морального вреда в связи с гибелью 84-летнего пенсионера на пешеходном переходе на ул. Голосова.

Источник: Коммерсантъ

Вдова погибшего получит 1 млн руб., сообщили в прокуратуре Центрального района.

Инцидент произошел 5 декабря 2023 года. Пенсионер поскользнулся на неочищенном от наледи переходе, упал и получил травмы, от которых скончался в больнице. В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Автодоринжиниринг» не выполнило работы по снегоочистке перехода, а администрация города не организовала эту деятельность.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

Прокуратура