С администрации Тольятти взыскали миллион рублей за гибель пенсионера

Инцидент произошел 5 декабря 2023 года. Пенсионер поскользнулся на неочищенном от наледи переходе, упал и получил травмы, от которых скончался в больнице. В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Автодоринжиниринг» не выполнило работы по снегоочистке перехода, а администрация города не организовала эту деятельность.