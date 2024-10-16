С администрации Тольятти взыскали миллион рублей за гибель пенсионера

Вдова погибшего получит 1 млн руб., сообщили в прокуратуре Центрального района.
Инцидент произошел 5 декабря 2023 года. Пенсионер поскользнулся на неочищенном от наледи переходе, упал и получил травмы, от которых скончался в больнице. В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Автодоринжиниринг» не выполнило работы по снегоочистке перехода, а администрация города не организовала эту деятельность.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».