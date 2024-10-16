Суд дал 3 года гродненцу, который выбросил с балкона ножи и попал в пенсионерку

В сообщении сказано, что во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Суд признал гродненца виновным и назначил на основании части 3 статьи 339 Уголовного кодекса наказание в виде ограничения свободы на срок три года без направления в исправительное учреждение открытого типа.