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Суд дал 3 года гродненцу, который выбросил с балкона ножи и попал в пенсионерку

Житель Гродно, выбросивший ножи с балкона и попавший в пенсионерку, осужден на три года.

Источник: Комсомольская правда

Суд дал три года гродненцу, который ножом с балкона попал в пенсионерку. Подробности озвучили БелТА в суде Ленинского района Гродно.

Сообщается, что ранее судимый житель Гродно 14 августа 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной по улице Тавлая, выбросил с балкона два ножа. Один из ножей попал в правое предплечье пенсионерки 1948 года рождения. Женщине был причинен физический вред.

В сообщении сказано, что во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Суд признал гродненца виновным и назначил на основании части 3 статьи 339 Уголовного кодекса наказание в виде ограничения свободы на срок три года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Также говорится, что, согласно статье 107 УК к обвиняемому были применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту жительства.

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