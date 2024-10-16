В Омской области за день едва не сгорели дотла три дома

В Омской области за минувшие сутки произошли три крупных пожара, сообщили в региональном МЧС.
Первый пожар произошел в селе Пушкина. Там загорелась кровля двухквартирного дома. Площадь возгорания составила 160 кв.м., также на площади 10 кв.м. была охвачена огнем веранда дома.
Пламя удалось потушить за 10 минут. К тушению огня привлекли 25 пожарных и 7 единиц спецтехники. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за замыкания электрооборудования.
В этот же день в Омском районе в СНТ «Зоренька» загорелась дача. На месте работали 9 пожарных и 3 единицы спецтехники. Вероятнее всего, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления.
Третий пожар произошел в Советском округе в СНТ «Север». Здесь загорелась кровля дома. Пламя охватило 16 кв.м. К тушению огня привлекли семь пожарных и две единицы техники. Причина возгорания уточняется.
Ранее мы писали, что в Омской области растет число пожаров из-за перекала печей.