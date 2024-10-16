Железнодорожники из Тайшета два года крали премии коллег

В Иркутской области железнодорожники обвиняются в краже денег. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Версия следствия состоит в том, что с 2022 по 2024 год работник Тайшетской дистанции пути использовал служебное положение и подговорил своих подчиненных на кражу денег, которые предназначались для выплат премий и поощрений рабочих.
— Уголовное дело завели по статье за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Тайшетская транспортная прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске две «колдуньи» проводили «ритуал для привлечения денег» и украли 54 тысячи рублей у пенсионерки. Сейчас мошенниц разыскивает полиция.