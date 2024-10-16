В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем

«В дежурную часть отдела полиции № 1 “Автозаводский” УМВД России по Набережным Челнам поступило сообщение о возгорании на территории одной из школ города… Установлено, что поджог совершил 10-летний ученик данного учебного заведения, который состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения», — говорится в сообщении.