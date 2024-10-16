В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем

КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости. Десятилетний ученик одной из школ Набережных Челнов поджег школу из-за конфликта с преподавателем, мать мальчика привлечена к ответственности, сообщило МВД по Татарстану в Telegram-канале.
«В дежурную часть отдела полиции № 1 “Автозаводский” УМВД России по Набережным Челнам поступило сообщение о возгорании на территории одной из школ города… Установлено, что поджог совершил 10-летний ученик данного учебного заведения, который состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной поджога стал конфликт с преподавателем.
По данному факту проведена проверка, на мать ученика составлен административный материал по статье КоАП РФ «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».