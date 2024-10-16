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Милиция задержала в Национальном аэропорту «Минск» 19-летнюю сутенершу из Речицы

МВД сообщило о задержании 19-летней сутенерши в Национальном аэропорту «Минск».

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала в Национальном аэропорту «Минск» 19-летнюю сутенершу. Подробности рассказали в Министерстве внутренних дел.

«Задержана сутенерша из Речицы», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на 19-летнюю фигурантку вышли сотрудники подразделений в сфере нравов УВД Гомельщины. Удалось установить, что задержанная предложила своей 22-летней знакомой за деньги оказывать интимные услуги в одной из стран Восточной Азии.

В МВД добавили, что там сутенерша нашла посредника, а также договорилась о так называемом «трудоустройстве». Сотрудники милиции задержали фигурантку в Национальном аэропорту «Минск» в тот момент, когда она провожала завербованную девушку. Заведено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией.

Тем временем суд дал 3 года гродненцу, который выбросил с балкона ножи и попал в пенсионерку.

Ранее в Минске водитель Peugeot сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу.

Кроме того, минчанин забрался на капот чужого авто, пытаясь впечатлить девушку.