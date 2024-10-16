Милиция задержала в Национальном аэропорту «Минск» 19-летнюю сутенершу из Речицы

В МВД добавили, что там сутенерша нашла посредника, а также договорилась о так называемом «трудоустройстве». Сотрудники милиции задержали фигурантку в Национальном аэропорту «Минск» в тот момент, когда она провожала завербованную девушку. Заведено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией.