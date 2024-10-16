Из супермаркета в карман: неудачный бизнес хабаровчанина закончился приговором

В Хабаровске огласили приговор о серии краж товаров из продуктовых гипермаркетов, сообщает ИА AmurMedia.
Установлено, что злоумышленник с марта по май 2024 года под видом покупателя заходил в продуктовые супермаркеты и похищал со стеллажей различные наименования товаров: кассеты для бритья, колбасные изделия, сливочное масло и кофе.
Так, в марте 2024 года обвиняемый похитил из продуктового гипермаркета четыре упаковки кассет для бритья стоимостью более восьми тысяч рублей. Через несколько дней похитил из магазина 20 палок колбасных изделий стоимостью около пяти тысяч рублей.
Установлено, что за два месяца обвиняемый совершил 19 противоправных деяний с общим ущербом порядка 100 тысяч рублей.
Изучив записи камер видеонаблюдения, при содействии службы безопасности предприятия оперативники городской полиции задержали 29— летнего безработного местного жителя. Со слов подсудимого, похищенные кассеты для бритья он продавал на городском рынке от трех до четырех тысяч рублей, а продуктовые товары употреблял в пищу. Вырученные деньги от продажи похищенного имущества обвиняемый тратил на собственные нужды.
Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и назначил наказание в виде 1 года 5 месяцев исправительных работ.