Из супермаркета в карман: неудачный бизнес хабаровчанина закончился приговором

Так, в марте 2024 года обвиняемый похитил из продуктового гипермаркета четыре упаковки кассет для бритья стоимостью более восьми тысяч рублей. Через несколько дней похитил из магазина 20 палок колбасных изделий стоимостью около пяти тысяч рублей.