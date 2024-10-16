Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азове разыскивают водителя, который сбил пенсионерку

Водителя, сбившего 73-летнюю женщину, разыскивают в Азове.

Водителя, сбившего 73-летнюю женщину, разыскивают в Азове. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях 15 октября.

Авария произошла утром 15 октября на улице Кондаурова возле дома № 63. Примерно в 9:30 бабушка переходила дорогу по пешеходному переходу, где нет светофора. Водитель не успел вовремя затормозить, в результате чего машина сбила пожилую женщину. После чего автомобилист просто уехал с места аварии.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Бабушку госпитализировали в больницу с множественными травмами.

В данный момент ведутся поиски виновника аварии. Пострадавшая женщина не успела запомнить номер автомобиля, который ее сбил. Если вам что-либо известно или же вы были свидетелем ДТП, сообщите по номерам: 102, 8 (86342)67998, 8 (86342)71420, 8 (86342)67502.