В Азове разыскивают водителя, который сбил пенсионерку

Водителя, сбившего 73-летнюю женщину, разыскивают в Азове. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях 15 октября.
Авария произошла утром 15 октября на улице Кондаурова возле дома № 63. Примерно в 9:30 бабушка переходила дорогу по пешеходному переходу, где нет светофора. Водитель не успел вовремя затормозить, в результате чего машина сбила пожилую женщину. После чего автомобилист просто уехал с места аварии.
Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Бабушку госпитализировали в больницу с множественными травмами.
В данный момент ведутся поиски виновника аварии. Пострадавшая женщина не успела запомнить номер автомобиля, который ее сбил. Если вам что-либо известно или же вы были свидетелем ДТП, сообщите по номерам: 102, 8 (86342)67998, 8 (86342)71420, 8 (86342)67502.