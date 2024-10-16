В Азове разыскивают водителя, который сбил пенсионерку

Авария произошла утром 15 октября на улице Кондаурова возле дома № 63. Примерно в 9:30 бабушка переходила дорогу по пешеходному переходу, где нет светофора. Водитель не успел вовремя затормозить, в результате чего машина сбила пожилую женщину. После чего автомобилист просто уехал с места аварии.