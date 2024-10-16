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На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача

Жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в убийстве полуторамесячного внука.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве полуторамесячного внука, задержали в Екатеринбурге, сообщает представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Екатеринбурге мои коллеги по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка. Им оказался ранее судимый житель микрорайона Химмаш. В настоящее время он доставлен на медицинское освидетельствование», — написала Волк.

Она отметила, что собранные материалы переданы из территориального отдела полиции в следственные органы.

В среду ночью в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве подозревается его дед — по данным руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, мужчина уже был судим. По предварительной версии, тем вечером подозреваемый вернулся домой после работы, разозлился, что внук громко плачет, нанес ему несколько несовместимых с жизнью травм и скрылся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фигуранта искали порядка 150 сотрудников полиции.