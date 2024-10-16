На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача

В среду ночью в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве подозревается его дед — по данным руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, мужчина уже был судим. По предварительной версии, тем вечером подозреваемый вернулся домой после работы, разозлился, что внук громко плачет, нанес ему несколько несовместимых с жизнью травм и скрылся.