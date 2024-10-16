Смертельный пожар в хостеле Алматы: в чем обвиняют подсудимых

«Когда мы проводили проверки, выяснилось, что пожарные датчики были 2005 года. А их работоспособность от завода составляет 10 лет. Это, как минимум, их нужно было менять в 2015 году. Мы определили, что они старые. Проводка вся была порванная. Мы рекомендовали заменить данное оборудование, то есть датчики и протянуть новый кабель. Само помещение соответствовало техническому паспорту. Наша задача была восстановить то, что уже было, что мы и сделали».