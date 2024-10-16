Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области в аварии с двумя грузовиками погибли двое мужчин

В Грибановском районе фургон «ГАЗ-330202» не уступил дорогу «Скании». Водитель тем самым подписал смертный приговор себе и пассажиру.

Источник: Полиция Воронежской области

Во вторник, 15 октября, в 15.30 в Грибановском районе на 595 километре дороги «Каспий» случилась страшная авария.

19-летний житель Воронежа, руливший фургоном «ГАЗ-330202», выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Сканию». От страшной силы удара шофер «ГАЗа» погиб на месте. А его пассажир умер в скорой по дороге в больницу. 42-летнему шоферу «Скании», жителю Тамбовской области, госпитализация не потребовалась.

Напомним, схожая авария в Семилукском районе, также случившаяся 15 октября, закончилась смертью 71-летнего водителя «Шевроле-Нива».