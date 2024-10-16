В Воронежской области в аварии с двумя грузовиками погибли двое мужчин

19-летний житель Воронежа, руливший фургоном «ГАЗ-330202», выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Сканию». От страшной силы удара шофер «ГАЗа» погиб на месте. А его пассажир умер в скорой по дороге в больницу. 42-летнему шоферу «Скании», жителю Тамбовской области, госпитализация не потребовалась.