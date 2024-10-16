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Автомобиль с гражданами Узбекистана перевернулся и улетел в кювет в Челябинской области

Автомобиль с гражданами Узбекистана перевернулся и улетел в кювет в Челябинской области — пострадали двое, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Троицком районе.

«Вечером 15 октября командир отделения ПЧ № 239 Троицкого отряда Денис Лиман на личном автомобиле ехал из села Песчаное в село Белозеры. Вдруг в кювете увидел свет фар. Он остановился, чтобы посмотреть, что происходит. Оказалось, что в зарослях камышей стоит искореженный легковой автомобиль, который съехал в кювет и перевернулся. Рядом находились трое мужчин и подросток, граждане Узбекистана. По-русски практически не говорят. Куда звонить, к кому обращаться за помощью — не знают. Машины проезжают мимо, никто не останавливается», — рассказали в Противопожарной службе регионе.

Пожарный пробрался через камыши, отключил аккумуляторную батарею машины. Двое мужчин не получили серьезных травм, а вот третьему и подростку срочно необходима была медицинская помощь.

Денис Лиман сообщил о ДТП в отдел полиции, вызвал скорую помощь. Помог всем выбраться из камышей, оставался на месте, пока не прибыли медики и сотрудники ГИБДД.