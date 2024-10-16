Автомобиль с гражданами Узбекистана перевернулся и улетел в кювет в Челябинской области

«Вечером 15 октября командир отделения ПЧ № 239 Троицкого отряда Денис Лиман на личном автомобиле ехал из села Песчаное в село Белозеры. Вдруг в кювете увидел свет фар. Он остановился, чтобы посмотреть, что происходит. Оказалось, что в зарослях камышей стоит искореженный легковой автомобиль, который съехал в кювет и перевернулся. Рядом находились трое мужчин и подросток, граждане Узбекистана. По-русски практически не говорят. Куда звонить, к кому обращаться за помощью — не знают. Машины проезжают мимо, никто не останавливается», — рассказали в Противопожарной службе регионе.