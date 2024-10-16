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Волгоградец убил гостя табуреткой и спрятал его тело в лифте

В Волгограде в лифте многоэтажки нашли тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Жители одного из многоэтажных домов на улице имени Маршала Воронова в Советском районе Волгограда в лифте нашли тело мужчины. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительной информации, 15 октября мужчина пришел в гости к знакомой семейной паре. Компания устроила застолье. Случился словесный конфликт, перетекший в драку.

— Злоумышленник схватил металлический табурет и нанес им множественные удары по голове и телу гостя. Когда тот перестал подавать признаки жизни, фигурант перетащил убитого из квартиры в лифт, после чего отправился домой и лег спать, — уточнили в следкоме.

Подозреваемого задержали, расследование продолжается.