Волгоградец убил гостя табуреткой и спрятал его тело в лифте

Жители одного из многоэтажных домов на улице имени Маршала Воронова в Советском районе Волгограда в лифте нашли тело мужчины. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».
По предварительной информации, 15 октября мужчина пришел в гости к знакомой семейной паре. Компания устроила застолье. Случился словесный конфликт, перетекший в драку.
— Злоумышленник схватил металлический табурет и нанес им множественные удары по голове и телу гостя. Когда тот перестал подавать признаки жизни, фигурант перетащил убитого из квартиры в лифт, после чего отправился домой и лег спать, — уточнили в следкоме.
Подозреваемого задержали, расследование продолжается.