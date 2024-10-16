Волгоградец убил гостя табуреткой и спрятал его тело в лифте

— Злоумышленник схватил металлический табурет и нанес им множественные удары по голове и телу гостя. Когда тот перестал подавать признаки жизни, фигурант перетащил убитого из квартиры в лифт, после чего отправился домой и лег спать, — уточнили в следкоме.