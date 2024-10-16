Почтальон из Иркутской области отдала мошенникам более двух миллионов

Почтальон из Иркутской области попалась на уловки мошенников и лишилась крупной суммы денег. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 62-летняя женщина хотела найти способ дополнительного заработка, разные предложения искала в сети.
Она перешла по одной из ссылок и оставила свои контакты, а после ей позвонил якобы инвестиционный менеджер, который посоветовал установить «торговый терминал». Она доверилась, начала вносить деньги на брокерский счет. Мошенники уверяли, что у нее неплохо получается зарабатывать на сделках. Рекомендовали увеличивать депозит, чтобы в дальнейшем получить еще больше.
— Однако вывести деньги с «брокерского счета» женщине не позволили. У нее потребовали оплатить «комиссию». Таким образом, она перечислила на счета мошенников 2,3 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По подобной схеме обманули 30-летнего бухгалтера из Усольского района, машиниста из Усть-Кута и специалиста добывающей компании из Иркутска. В общей сложности они лишились более 4,6 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что железнодорожники из Иркутской области два года крали премии у своих коллег.