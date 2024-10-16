Почтальон из Иркутской области отдала мошенникам более двух миллионов

Она перешла по одной из ссылок и оставила свои контакты, а после ей позвонил якобы инвестиционный менеджер, который посоветовал установить «торговый терминал». Она доверилась, начала вносить деньги на брокерский счет. Мошенники уверяли, что у нее неплохо получается зарабатывать на сделках. Рекомендовали увеличивать депозит, чтобы в дальнейшем получить еще больше.