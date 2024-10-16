Мошенники рассылают смс от имени замглавы Краснодара Нетребы

Аферисты создают фейковые страницы и отправляют сообщения.
Жителей города просят проверять информацию и сохранять бдительность. Стоит немедленно окончить разговор при подозрении на аферистов.
Рекомендуется связаться с реальным человеком по другим каналам и сообщить о факте мошенничества от его имени.
Ранее мы сообщали, что в мессенджере Telegram мошенники рассылают смс от имени главы Армавира. В соцсетях Харченко уточнил, что фейковые сообщения получили сотрудники администрации и руководители предприятий.