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В Казани житель нашел мумию в кустах

Ее обнаружили на пересечении проспекта Универсиады и улицы Даурская.

Источник: Комсомольская правда

В Казани житель нашел мумию на пустыре за забором. Об этом «КП-Казань» сообщили в СУ СКР по РТ.

Предположительно, речь идет о мумии молодого человека. Его обнаружил случайный прохожий в траве за забором. В это время он направлялся домой и решил по пути справить нужду.

В кустах мужчина заметил тело, произошло это на пересечении проспекта Универсиады и улицы Даурская. В настоящее время проводятся экспертизы.

Комментаторы в сети отметили, что покойный находится в неестественной позе. Это якобы исключает факт болезни или приступа. Они удивлены, что тело долгое время никто не замечал.

Напомним, в Казани спустя месяц поисков пропавшую 40-летнюю женщину нашли мертвой. Причины смерти не раскрываются.

СК