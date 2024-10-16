В Казани житель нашел мумию в кустах

В Казани житель нашел мумию на пустыре за забором. Об этом «КП-Казань» сообщили в СУ СКР по РТ.
Предположительно, речь идет о мумии молодого человека. Его обнаружил случайный прохожий в траве за забором. В это время он направлялся домой и решил по пути справить нужду.
В кустах мужчина заметил тело, произошло это на пересечении проспекта Универсиады и улицы Даурская. В настоящее время проводятся экспертизы.
Комментаторы в сети отметили, что покойный находится в неестественной позе. Это якобы исключает факт болезни или приступа. Они удивлены, что тело долгое время никто не замечал.
Напомним, в Казани спустя месяц поисков пропавшую 40-летнюю женщину нашли мертвой. Причины смерти не раскрываются.