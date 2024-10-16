В Керчи двое парней угнали раритетную «Чайку» без водительской двери: их могут посадить на семь лет

На место прибыли правоохранители. Они нашли «Чайку» в одном из дворов, расположенных неподалеку от места преступления. Далее полицейские задержали подозреваемых. Одному из них 26 лет, а другому — 28. Фигуранты рассказали, что увидели машину без водительской двери и решили на ней покататься.