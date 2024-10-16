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В Керчи двое парней угнали раритетную «Чайку» без водительской двери: их могут посадить на семь лет

Двое крымчан угнали раритетную «Чайку» без водительской двери.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи двух местных жителей подозревают в угоне раритетного автомобиля «Чайка» без водительской двери. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что оставил свою «Чайку» возле СТО. Владелец авто планировал выполнить кузовные работы. В какой-то момент мужчина заметил, что машина исчезла.

На место прибыли правоохранители. Они нашли «Чайку» в одном из дворов, расположенных неподалеку от места преступления. Далее полицейские задержали подозреваемых. Одному из них 26 лет, а другому — 28. Фигуранты рассказали, что увидели машину без водительской двери и решили на ней покататься.

«Спустя некоторое время мужчины оставили автомобиль во дворе на одной из улиц», — рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, сообщникам грозит до семи лет лишения свободы. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.