В Керчи двое парней угнали раритетную «Чайку» без водительской двери: их могут посадить на семь лет

В Керчи двух местных жителей подозревают в угоне раритетного автомобиля «Чайка» без водительской двери. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что оставил свою «Чайку» возле СТО. Владелец авто планировал выполнить кузовные работы. В какой-то момент мужчина заметил, что машина исчезла.
На место прибыли правоохранители. Они нашли «Чайку» в одном из дворов, расположенных неподалеку от места преступления. Далее полицейские задержали подозреваемых. Одному из них 26 лет, а другому — 28. Фигуранты рассказали, что увидели машину без водительской двери и решили на ней покататься.
«Спустя некоторое время мужчины оставили автомобиль во дворе на одной из улиц», — рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, сообщникам грозит до семи лет лишения свободы. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.